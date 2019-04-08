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В Україні почалася спецоперація "Пірати": у чому суть

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В Україні, в понеділок, 8 квітня стартувала спецоперація "Пірати", яка триватиме до кінця місяця.

Як повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Нацполіціі, її основним завданням є посилення уваги до протидії злочинам, що вчиняються у сфері порушень авторських прав правовласників.

"Ми повинні навчитися поважати інтелектуальну працю, адже на перший погляд, перегляд відеоплівки на піратському ресурсі не несе ніякої загрози для безпеки суспільства, але в той же час такі дії провокують зловмисників в обхід законодавства порушувати права інших громадян, чиєю власністю і є ці стрічки. Тому культура оплати авторського відео та аудіоконтенту онлайн повинна розвиватися в Україні", - зазначив глава кіберполіції Сергій Демедюк.

В Україні почалася спецоперація "Пірати": у чому суть

" Слово і Діло "

Він також додав, що пірати не зацікавлені в наданні громадянам безкоштовного доступу до перегляду відеотворів.

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Основною їх метою є отримання грошей за розміщення рекламних оголошень на піратських ресурсах. І такий заробіток може стартувати від 500 доларів на місяць з одного сайту.

За даними Демедюка, в 2019 році кіберполіція припинила діяльність 100 піратських онлайн кінотеатрів на території Львівської та Закарпатської областей, а також у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розкрив методи шахраїв в сфері інтернет-торгівлі.

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