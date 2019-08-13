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В Україні планують "захистити" вкрадений Крим особливою зоною: що відомо

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В Україні хочуть створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.

Із такою пропозицією виступила Держгідрографія, яка видає і підтримує офіційні морські навігаційні карти на води України. Пресслужба установи наголосила, що цей крок ініційовано в рамках боротьби з агресією РФ.

"Оголошення режимного району дасть Україні можливість не тільки протидіяти агресору, а й як відповідальній правовій державі забезпечити виконання зобов’язань перед світовою спільнотою одразу в декількох напрямках.

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Ми зможемо мінімізувати ризики для мореплавців у частині навігаційно-гідрографічного забезпечення. Зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть трапитися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова. Також звести нанівець спроби росіян з картографування вказаного регіону", – зазначив начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

Крим

Крим

Соцмережі

Відзначається, що Росія, всупереч усім міжнародним принципам і нормам, створює і реалізує електронні навігаційні карти, які охоплюють українські води навколо Криму.

Такі дії викликали дублювання карт виробництва України та РФ і створили загрозу для навігації, що може привести до непередбачуваної поведінки суден і їх зіткнення. Наразі зафіксовано 32 випадки такого дублювання.

Створення режимного району, а також вилучення з обороту електронної картографічної продукції Росії на води України покликане повністю припинити захід у кримські порти іноземних і частково російських суден.

"Держгідрографія закликає органи державної влади України, українське та міжнародне співтовариство приєднатися до ініціативи установи та захистити інтереси України і зберегти життя мореплавців", – йдеться в заяві.

В Україні планують "захистити" вкрадений Крим особливою зоною: що відомо

hydro.gov.ua

В Україні планують "захистити" вкрадений Крим особливою зоною: що відомо

hydro.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра.

"Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Азовське море Чорне море Новини Криму
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украденный Крым??? А когда скаклоиды умудрились его украсть, и почему я об этом не слышал?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Клоуны пля!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Каждый украинец, проживающий постоянно на территории РФ и/или имеющий двойное гражданство - должен официально, на бумаге признать, что Крым неотъемлемая часть России. Этого будет достаточно, чтобы на Украине начали задумываться о последствиях раскола в обществе, и возможной потери государственности, как таковой.
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