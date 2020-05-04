Близько 200 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Лівому берегу".

"За нашими даними, близько 198-200 тисяч населення в ОРДЛО отримали російські паспорти. При цьому через "сарафанне радіо" доходить інформація від таких "новоспечених росіян", що їх за громадян РФ не сприймають. У принципі, що було логічним", – розповів він.

При цьому Резнікову невідомо, чи змушені вони в обов'язковому порядку відмовлятися від українських паспортів.

"Втрата українського громадянства – це неможливість вільно подорожувати по світу", – зазначив він.

Російський паспорт. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спрощує отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за прийом у громадянство РФ людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України та подали заяви в спрощеному порядку.

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