В Україні оголосили в розшук екскандидата в нардепи від партії Медведчука

Колишнього кандидата в народні депутати України від "Опозиційної платформи - За життя" Дмитра Торнера оголосили в розшук.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. У профайлі підозрюваного його прізвище вказане як Некрасов. Нагадаємо, що ще в липні Служба безпеки України повідомляла про те, що у нього нібито є в наявності п'ять фальшивих українських паспортів на різні імена. Однак за фактом скандальний екскандидат у нардепи є громадянином Молдови Некрасовим Дмитром Григоровичем. Ця країна навіть оголосила його в розшук за втечу з в'язниці.

Інформація про розшук Торнера на сайті МВС Скріншот сторінки

Після скандалу, що спалахнув, 19 липня Центральна виборча комісія України все ж анулювала реєстрацію Торнера як кандидата в парламентарі.

Його підозрюють в шахрайстві (стаття 190 частина 4) і підробці документів (стаття 358 частина 4 Кримінального кодексу України). Аферистові загрожує 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти видання The Washington Post провели власне розслідування, результатом якого став висновок, що процес екстрадиції Дмитра Фірташа в США був перерваний після того, як в нього втрутився Дмитро Торнер. Для цього він нібито зустрічався з адвокатом президента США Дональда Трампа – Рудольфом Джуліані.

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