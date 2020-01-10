Вилучили майже 8000 SIM-карт: в Україні "накрили" поплічників російських спецслужб

В Україні викрили комплекс обладнання зв'язку для забезпечення протиправної діяльності ферм ботів, а також завідомо неправдивих повідомлень про факти мінувань держорганів і об'єктів соцінфраструктури.

Про це свідчить постанова київського суду, якою було схвалено арешт вилучених засобів зв'язку в ході обшуку 4 грудня.

Зазначається, що у підозрюваних виявили майже 8000 SIM-карт різних операторів, що використовувалися для дестабілізації обстановки в країні. Серед них: TELE2 – 6895 одиниць, Lycamobile – 5, 3Mоbile – 287, Київстар – 428, Beeline – 211, Мегафон – 5, Vodafone – 1.

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В Україні "накрили" поплічників російських спецслужб

За даними СБУ, вони використовувалися російськими спецслужбами. За версією слідства, до створення комплексу причетні і двоє громадян України: уродженець с. Головине Черняхівського району Житомирської області і мешканка Києва.

Слідством встановлено, що зазначені особи мають відношення "до надання послуг із прихованою реєстрацією в будь-яких сервісах мережі інтернет через SMS-повідомлення та послуг із використання віртуальних мобільних телефонів, які складно відстежити правоохоронним органам".

Свою діяльність підозрювані висвітлювали в даркнеті і на форумах хакерів. Вони використовували SIM-карти України, РФ, Казахстану і Польщі.

У поясненнях СБУ в ухвалі суду уточнюється, що в більшості цих країн SIM-карту можна придбати лише за наявності паспорта або кураторства ФСБ РФ (оптова "тіньова" реалізація SIM-карт).

Ілюстрація chezasite.com

Зазначений комплекс зв'язку, за версією слідчих, також активно використовується російською стороною і особами, причетними до діяльності терористичного угрупування "ДНР" для контактів невстановленого характеру з абонентами на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила діяльність російської агентурної мережі і спеціального інформаційного підрозділу Генштабу Збройних сил РФ на підконтрольній Україні території Донбасу.

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