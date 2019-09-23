Житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, продавав зброю та боєприпаси, вивезені із району проведення Операції об’єднаних сил.

Він намагався реалізувати їх мешканцю Чернівців. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Колишнього військового викрили під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього.

В Україні колишній військовий продавав зброю із зони ООС

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.

Будуть проводитися слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, ймовірно, причетних до збуту зброї. Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася працівниками СБУ спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний чоловік на автомобілі 25 серпня спробував прорватися через блокпост на східній околиці Маріуполя на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся