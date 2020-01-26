В Україні катастрофа з пожежонебезпекою громадських місць: з'явилися тривожні дані

Державна служба України з надзвичайних ситуацій почала позапланові перевірки стану протипожежного захисту громадських місць, зокрема шкіл, дитсадків, ліцеїв і гуртожитків, і вже виявила масу порушень.

Такі заходи, викликані останніми трагічними пожежами в країні, передбачені в кожній області, повідомляє пресцентр ДСНС.

Відзначається, що інспектори основну увагу приділяють стану шляхів евакуації, системам пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряють наявність і справність первинних засобів для гасіння пожеж, комплектацію пожежних щитів та забезпечення будівель протипожежним водопостачанням.

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У ДСНС відзвітували про перші результати. Перевірки запустили в місцевому професійному аграрному ліцеї міста Гайворон, а також школах в місті Світловодськ Кіровоградської області.

У той же час у Луганській області, станом на 24 січня, фахівці ДСНС перевірили 259 об'єктів, на яких виявили 5067 порушень. Через це до адміністративної відповідальності притягнули 248 посадових осіб, подали до адміністративного суду 45 позовів і підготували для подання 71 позовну заяву.

У свою чергу в Житомирській області, за станом на 24 січня, перевірили 770 об'єктів із масовим перебуванням людей із запланованих 1430.

Тим часом у Миколаївській області, за словами рятувальників, численні порушення зафіксували в гуртожитках.

У ДСНС пообіцяли оприлюднити результати всіх перевірок по Україні, які затіяли після жахливої пожежі в коледжі Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДСНС показала тривожну статистику за 2019 рік – в Україні в середньому кожні п'ять хвилин виникає пожежа і щодня в вогні гине близько 5 осіб.

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