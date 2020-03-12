В Україні до 10 років в'язниці засудили шпигуна з Китаю: СБУ розкрила деталі

В Україні до 10 років в'язниці засудили громадянина Китаю Шу Юаньцзя за звинуваченням у шпигунстві.

Як повідомила пресслужба СБУ, контррозвідка встановила, що чоловік, маючи ступінь доктора технічних наук і будучи членом офіційного науково-технічного співробітництва між КНР і Україною, через підкуп українських вчених намагався заволодіти вітчизняними розробками в ракетно-космічній галузі.

"Спеціальну освіту зловмисник здобув у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ. Зловмисник також працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на виробництві озброєння, а також в НДІ сучасної хімії міста Сіань. За свою успішну діяльність він удостоєний премії першого ступеня Міноборони КНР за науково-технічний прогрес армії", – розповіли в СБУ.

Іноземця затримали "на гарячому" при спробі отримання секретних розробок. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Вирок вступив в законну силу.

Шу Юаньцзя прес-служба СБУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов запропонував Зеленському новий закон про СБУ, який повинен "поставити вектор перезапуску роботи служби".

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