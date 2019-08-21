"В Україні було краще": кримчани знову поскаржилися на окупантів

В анексованому Росією Криму жителі поскаржилися на погану якість продуктів, алкоголю і високі ціни. Вони визнали, що до приходу окупантів на території півострова було краще.

Скріншот з коментарями кримчан розмістив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter.

"Шкода, що материк "втомився" від Криму так невчасно! Коли Крим вирішив повернутися! Хто за свободою, хто за ковбасою. Але повернутися..." – написав він.

Кримчани знову поскаржилися на окупантів

На скріншоті видно, як жителі Криму поскаржилися на те, що півострів не можуть повноцінно забезпечити продуктами.

"Пам'ятайте указ Аксьонова (Самопроголошений прем'єр-міністр російської окупаційної влади в АР Крим. – Ред.), що можна везти сюди будь-які продукти навіть без сертифікатів, аби полиці заповнити?... Молочні продукти доки довозять, вже термін придатності збігає. Масло гірше маргарину на смак, гумові сири. Жах. Яблука влітку коштують 120 руб – кошмар..." – написала місцева мешканка.

За її словами, до анексії Криму продукти, які завозили з України, були набагато якіснішими.

"Херсонські продукти були дуже смачні: і молочні, і ковбасні, і, звісно, фрукти, овочі натуральні", – підкреслила вона.

Інші користувачі відзначили, що так було і з алкоголем та тютюновими виробами.

"В Україні і продукти, і спиртне, і сигарети – все було краще, ніж зараз. І банківська система нормально працювала, і зв'язок мобільний хороший був, і вибір був більшим", – підкреслив кримчанин.

Коментарі кримчан Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Кримське, очевидне ...

шкода, що материк "втомився" від Криму так невчасно!

Коли Крим вирішив повернутися!

Хто за свободою, хто за ковбасою

Але повернутися ... pic.twitter.com/W6aSw2dWxP - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 21 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Керчі (анексований Крим) жителі поскаржилися на брудні і засмічені пляжі. Також в мережі з'явилися знімки центрального фонтану міста, вкритого цвіллю. У коментарях користувачі написали, що до приходу окупантів все було по-іншому.

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