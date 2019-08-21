Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"В Україні було краще": кримчани знову поскаржилися на окупантів

712 Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму жителі поскаржилися на погану якість продуктів, алкоголю і високі ціни. Вони визнали, що до приходу окупантів на території півострова було краще.

Скріншот з коментарями кримчан розмістив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter.

"Шкода, що материк "втомився" від Криму так невчасно! Коли Крим вирішив повернутися! Хто за свободою, хто за ковбасою. Але повернутися..." – написав він.

Кримчани знову поскаржилися на окупантів

Кримчани знову поскаржилися на окупантів

На скріншоті видно, як жителі Криму поскаржилися на те, що півострів не можуть повноцінно забезпечити продуктами.

"Пам'ятайте указ Аксьонова (Самопроголошений прем'єр-міністр російської окупаційної влади в АР Крим. – Ред.), що можна везти сюди будь-які продукти навіть без сертифікатів, аби полиці заповнити?... Молочні продукти доки довозять, вже термін придатності збігає. Масло гірше маргарину на смак, гумові сири. Жах. Яблука влітку коштують 120 руб – кошмар..." – написала місцева мешканка.

За її словами, до анексії Криму продукти, які завозили з України, були набагато якіснішими.

"Херсонські продукти були дуже смачні: і молочні, і ковбасні, і, звісно, фрукти, овочі натуральні", – підкреслила вона.

Новини
"Фекалії течуть з усіх боків": в Криму поскаржилися на життя при окупації РФ

Інші користувачі відзначили, що так було і з алкоголем та тютюновими виробами.

"В Україні і продукти, і спиртне, і сигарети – все було краще, ніж зараз. І банківська система нормально працювала, і зв'язок мобільний хороший був, і вибір був більшим", – підкреслив кримчанин.

Коментарі кримчан

Коментарі кримчан

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Керчі (анексований Крим) жителі поскаржилися на брудні і засмічені пляжі. Також в мережі з'явилися знімки центрального фонтану міста, вкритого цвіллю. У коментарях користувачі написали, що до приходу окупантів все було по-іншому.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Кирил
Федоров Кирил
Смешно читать такое сравнение, все стараются навредить крыму и его жителям во главе с Украиной, отсюда и проблема, пора забыть про крым и начать вести с ним нормальную жизнь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...