В Україні арештували 21 тисячу масок, які намагалися вивезти до Ізраїлю

У Херсоні арештували 21 тисячу захисних медичних масок, які хотіли незаконно вивезти до Ізраїлю.

Загальна вартість медтоварів становить понад 1 мільйон гривень. Про це інформують у пресслужбі Офісу генпрокурора та прокуратурі Херсонської області.

"Судом арештовано 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з Херсону", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура арештувала 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з України

Зазначається, що маски, попри заборону Кабміну, намагалися експортувати до Ізраїлю працівники одного з приватних підприємств міста.

Нині за вказаним фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання службовою особою) ККУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, де вже фіксують випадки зараження коронавірусом, зараз гостро стоїть питання із забезпеченням лікарень експрес-тестами. Однак чиновники і близькі до влади бізнесмени намагаються заробити на таких цінних аналізах, закуповуючи їх через посередників.

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