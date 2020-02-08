В Угорщині в масштабній ДТП розбилися українці

В Угорщині в результаті ДТП із 5 транспортними засобами на трасі M3 у напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

Про це повідомило на угорське видання Karpat Hir. Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого, на 98 кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

Портал BPI Autosok пише, що спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, вони зупинилися на бічній смузі. У результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

Українці загинули у ДТП в Угорщині BPIAUTOSOK.HU

Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією. Він вилетів за межі дороги.

У результаті того, що сталося, один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один із потерпілих помер.

Фото з місця аварії BPIAUTOSOK.HU

Після другого зіткнення сталися нові: в знівечені авто на дорозі врізалися ще два транспортні засоби.

Попередньою причиною аварій називають погану видимість.

Фото з місця аварії mukachevo.net

Фото з місця аварії mukachevo.net

Фото з місця аварії mukachevo.net

Фото з місця аварії mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL, 5 лютого в Ізюмі Харківської області на трасі Київ-Харків-Довжанський у результаті ДТП загинули п'ятеро осіб, ще одна постраждала.

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