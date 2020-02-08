В Угорщині в масштабній ДТП розбилися українці

В Угорщині в результаті ДТП із 5 транспортними засобами на трасі M3 у напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.
Про це повідомило на угорське видання Karpat Hir. Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого, на 98 кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.
Портал BPI Autosok пише, що спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, вони зупинилися на бічній смузі. У результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.
Українці загинули у ДТП в Угорщині
BPIAUTOSOK.HU
Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією. Він вилетів за межі дороги.
У результаті того, що сталося, один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один із потерпілих помер.
Фото з місця аварії
BPIAUTOSOK.HU
Після другого зіткнення сталися нові: в знівечені авто на дорозі врізалися ще два транспортні засоби.
Попередньою причиною аварій називають погану видимість.
Фото з місця аварії
mukachevo.net
Фото з місця аварії
mukachevo.net
Фото з місця аварії
mukachevo.net
Фото з місця аварії
mukachevo.net
Як писав OBOZREVATEL, 5 лютого в Ізюмі Харківської області на трасі Київ-Харків-Довжанський у результаті ДТП загинули п'ятеро осіб, ще одна постраждала.
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