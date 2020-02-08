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9 лютого • оновлено в 03:07
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В Угорщині в масштабній ДТП розбилися українці

8.9т
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В Угорщині в результаті ДТП із 5 транспортними засобами на трасі M3 у напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

Про це повідомило на угорське видання Karpat Hir. Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого, на 98 кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

Портал BPI Autosok пише, що спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, вони зупинилися на бічній смузі. У результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

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Українці загинули у ДТП в Угорщині

Українці загинули у ДТП в Угорщині

BPIAUTOSOK.HU

Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією. Він вилетів за межі дороги.

У результаті того, що сталося, один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один із потерпілих помер.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

BPIAUTOSOK.HU

Після другого зіткнення сталися нові: в знівечені авто на дорозі врізалися ще два транспортні засоби.

Попередньою причиною аварій називають погану видимість.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

mukachevo.net

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

mukachevo.net

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

mukachevo.net

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL, 5 лютого в Ізюмі Харківської області на трасі Київ-Харків-Довжанський у результаті ДТП загинули п'ятеро осіб, ще одна постраждала.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Угорщина Будапешт
Теги
постраждали українці ДТП смерть видео фотографии
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Livesey David
Livesey David
Главное, что люди не пострадали.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Там отличная даже по европейским меркам дорога.И расхеррачиться там можно разве что заснув за рулём.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тарас Бор, в случае западенских заробитчан - соснув за рулём.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Если плохая видимость,куда летят?
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Alex Alex
Alex Alex
Владимирович Владимир, кыклы-то понятно куда -- по заявке очередной толчёк отдраить(((((
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