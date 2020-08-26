В таємному плані Росії для Трампа Януковича хотіли зробити "прем'єром" автономного Донбасу

Росія через скандального голову передвиборчого штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта, намагалася проштовхнути план прихованої федералізації України. Він передбачав створення автономії на Донбасі на чолі з експрезидентом-утікачем Віктором Януковичем.

Про це йдеться у частково розсекреченому звіті комітету з питань розвідки Сенату Конгресу США, пише "Європейська правда". Зазначається, що заради втілення цієї політичної пастки російські окупанти навіть були згодні залишити схід України та роззброїти ватажків терористичних угруповань.

Роль Манафорта та "російський слід"

Сам Манафорт заперечував, що вів будь-які переговори щодо "мирного плану", однак слідчим вдалося довести, що це неправда. Адже у 2018 році політтехнолог звернувся до кількох своїх колег, у тому числі до соціолога Тоні Фабріціо, за допомогою. Він, зокрема, передав Фабріціо загальний опис цього плану.

У звіті комітету з питань розвідки Сенату Конгресу США текст документу наведений англійською мовою. Втім в ньому в ньому є показові моменти, які свідчать саме про російське авторство. Це і російська транскрипція назв та імен (Yanukovich, Donbass тощо), і невластиве вживання артиклів у деяких місцях.

Росія сподівалася, що зможе створити привабливу для міжнародної спільноти "обгортку" федералізації України, яка дасть Донбасу вирішальний голос у визначенні політики всієї держави.

Росія при цьому ніби взагалі відсутня у цьому конфлікті. Навіть авторство плану мав взяти на себе особисто Дональд Трамп, а Росія нібито "чекала на його ініціативу", щоби погодитися з ідеями, які сама ж і просувала.

Ключові пункти плану

1) Створення "Автономної республіки Донбасу" ("АРД"), автономного регіону України. "АРД" мав бути створений у межах Донецької та Луганської областей, які існували до квітня 2014 року. Рішення про створення "АРД" Росія хотіла побачити схваленим у "нормандському форматі".

2) Ухвалення Верховною радою спеціального закону, який би визначав правовий статус та часові рамки поступової реінтеграції "АРД" в Україну. Це нібито мало розблокувати мирний процес та створити умови для реалізації спільного плану припинення вогню.

3) Обрання "прем'єр-міністра" Донбасу на перехідний період на основі тимчасової "Конституції АРД". Країна-агресор наполягала, аби "прем'єр-міністр АРД" обирався "парламентом (народними зборами) АРД" і керував процесом переговорів щодо врегулювання конфлікту між "АРД" та Україною. Оптимальним кандидатом на цю посаду було названо Віктора Януковича.

"Ключовим рушієм процесу може стати ініціатива президента США Дональда Трампа, який запропонує створити "АРД" та залучити пана Януковича до мирного врегулювання. Потім цю ініціативу можуть підняти представники США під час контактів з російськими колегами... Підтримка цієї ініціативи з боку США стане справедливим та демократичним рішенням щодо пана Януковича, який зробив усе можливе для мирного врегулювання у 2014 році та підписав план мирного врегулювання з опозицією 21 лютого 2014 року", – стверджувалося у скандальному документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито погрожував вбивством експрезиденту-утікачу Віктору Януковичу, якщо він підпише Асоціацію з Європейським союзом у 2013 році.

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