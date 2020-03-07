В СРСР відбулось страшне випробування ядерної зброї, що вбила безліч людей

В СРСР у вересні 1954 року на полігоні Тоцький відбулися випробування ядерної зброї, під час яких загинули солдати радянської армії.

На випробуваннях були присутні Хрущов і Жуков, а населення сіл на той період відселили за 50 кілометрів, повідомляє "Російська сімка".

Навчання під назвою "Сніжок" були надзвичайно масштабними і жорстокими по відношенню до військових. Командування хотіло перевірити, як ядерний вибух діє не тільки на техніку, але і на живу силу. На полігон Тоцький прибули 45 тисяч солдатів і офіцерів, які не знали, в яких випробуваннях братимуть участь.

В СРСР минуло страшне випробування ядерної зброї Архівне фото

Їм було наказано ізрить територію ровами і окопами, щоб перечекати там ядерний вибух. Бомбу з назвою "Тетянка" повинні були скинути з літака. Її потужність становила 40 кілотонн – слабкіше, ніж бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі, були значно слабкіше за своєю потужністю.

Бомбу на полігон скинули з 8000 метрів. Після цього по епіцентру почала працювати розташована там бойова техніка, а піхоті було наказано "наступати". Військові отримали сильне опромінення, скільки конкретно бійців загинуло під час випробувань, невідомо досі.

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