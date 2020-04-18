В СБУ спростували заяву про замах на Авакова

В СБУ спростували інформацію про те, що затриманий генерал-майор Валерій Шайтанов планував вбивство міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає "24 канал", про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустрера" заявив заступник начальник ГУ СБУ Віталій Маяков.

За його словами, стосовно Авакова "конкретні завдання на даний момент не ставилися, і говорити про те, що готувалися ці дії, докази на даний час не зібрані".

Він додав, що у правоохоронців є лише дані про підготовку замаху на вихідця з Чечні, добровольця одного з українських батальйонів Адама Осмаєва. В рамках замаху зловмисниками були визначені терміни і оплачений аванс за вбивство.

Арсен Аваков liga.net

Як писав OBOZREVATEL, СБУ затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Про те, що Шайтанов планував вбивство глави МВС Арсена Авакова заявив журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на свої джерела в СБУ.

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