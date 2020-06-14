В СБУ розповіли, що не проводили перевірку щодо надійності голови ДКАУ Усова

Станом на кінець травня Служба безпеки України не проводила перевірку голови Державного космічного агентства України (ГКАУ) Володимира Усова, який очолює стратегічну галузь з початку 2020 року. Про це йдеться у відповіді заступника голови СБУ Володимира Горбенка на запит народного депутата Бориса Приходька, повідомляє сайт 112.ua.

У документі також йдеться про те, що наразі Усов не має доступу до державної таємниці. “Відповідно до статей 22, 23, 24 Закону України “Про державну таємницю” рішення про надання чи відмову у наданні допуску до державної таємниці буде прийнято Службою безпеки України після проведення після проведення відповідної перевірки Усова В. В. у зв’язку з таким допуском, яка організована на підставі запиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України”, - говориться у листі СБУ.

Раніше глава центру “Ейдос”, політолог Віктор Таран наголосив, що українську космічну галузь очолює геть раптова людина. Експерт розповів, що направив запити на отримання публічної інформації щодо Володимира Усова в НАЗК і ГПУ.

“Оскільки з боку провладної команди, яка, до речі, читає та моніторить мій Фейсбук та блоги, не має жодної реакції, вирішив провести невелике публічне розслідування. Тому сьогодні направив запит на публічну інформацію до НАЗК та до Генпрокуратури. Чекатиму, як вони зреагують на скандали довкола дивної закупівлі е-підручників. Ну і звісно, цікаво, що з приводу усього цього думає голова Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Запити пішли - про результати проінформую”, - повідомив Віктор Таран.

Нагадаємо, одеський бізнесмен Володимир Усов призначений на посаду голови Космічного агентства України 24 січня. Тоді ж розгорнувся скандал: стало відомо, що одна з раніше очолюваних Усовим компаній є фігурантом кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР), розпочатого ще влітку 2019-го. Цифрове видавництво "Гутенбергз", яке також належить Усову, вважається причетним до привласненні державних коштів на закупівлю шкільних електронних підручників, які насправді мали надавати дітям безкоштовно.