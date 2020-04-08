Однією із найбільших загроз для України, а також світу загалом є використання гібридних інструментів ведення війни.

Таку думку висловила пані генерал-майор Служби безпеки України, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна у інтерв'ю LB.ua. Вона відповіла на запитання про те, якими проєктами займається у ході роботи.

"Однією з найбільш серйозних загроз для України і світу є використання гібридних інструментів ведення війни. Мені більше подобається слово “неконвенційних”, адже саме завдяки використанню прогалин у міжнародному законодавстві агресорам вдається уникнути відповідальності", – підкреслила Лапутіна.

В СБУ назвали одну з найбільших загроз для України. Ілюстрація ТСН

"У нашому Департаменті я працюю над протидією гібридним загрозам – над тим, щоб мінімізувати впливи через соцмережі та Інтернет на свідомість громадян", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що не досягнувши результату військовими методами, РФ зробила ставку на гібридну агресію та намагається "зсередини" окупувати Україну.

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