В лавах ЗСУ знайшли вже 10 інфікованих COVID-19

У Збройних силах України зафіксували ще три випадки захворювання коронавірусом. Таким чином, число інфікованих зросла до 10.

Про це в Facebook повідомило командування медичних сил ЗСУ в п'ятницю, 10 квітня. Нові випадки зараження виявлені у Вінниці та Мелітополі (Запорізька область).

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Боєць з Вінницького гарнізону був госпіталізований 9 квітня з попереднім діагнозом пневмонія. Експрес-тести двічі помилилися, однак ПРЦ-тест показав "плюс". Зараз стан здоров'я військового задовільний.

У Мелітополі захворіли військові, які раніше контактували з інфікованим бійцем. Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом лікарів. Їхній стан також задовільний.

Як писав OBOZREVATEL, в світі COVID-19 захворіли понад 1,6 млн осіб. В Україні кількість інфікованих вже перейшла позначку в дві тисячі.

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