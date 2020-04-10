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10 квітня • оновлено в 22:52
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В лавах ЗСУ знайшли вже 10 інфікованих COVID-19

3.4т
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У Збройних силах України зафіксували ще три випадки захворювання коронавірусом. Таким чином, число інфікованих зросла до 10.

Про це в Facebook повідомило командування медичних сил ЗСУ в п'ятницю, 10 квітня. Нові випадки зараження виявлені у Вінниці та Мелітополі (Запорізька область).

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Боєць з Вінницького гарнізону був госпіталізований 9 квітня з попереднім діагнозом пневмонія. Експрес-тести двічі помилилися, однак ПРЦ-тест показав "плюс". Зараз стан здоров'я військового задовільний.

У Мелітополі захворіли військові, які раніше контактували з інфікованим бійцем. Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом лікарів. Їхній стан також задовільний.

В лавах ЗСУ знайшли вже 10 інфікованих COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, в світі COVID-19 захворіли понад 1,6 млн осіб. В Україні кількість інфікованих вже перейшла позначку в дві тисячі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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васильевич василий
васильевич василий
жопное заражение
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злой укр
злой укр
дохнуть,падлы.
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2
1
Василюк Роман
Василюк Роман
в реале большинство людей переболело и не заметило ,эпидемия 4 месяца бушевала где то
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