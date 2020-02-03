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3 лютого • оновлено в 14:40
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В РНБО розкрили хитрий план Путіна щодо дестабілізації України

2.1т
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Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін має намір якомога більше дестабілізувати ситуацію в Україні – а саме, шляхом розшарування суспільства.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал-майор Сергій Кривонос. Своєю точкою зору він поділився в інтерв'ю "ФАКТАМ".

За його словами, зараз багато хто говорить, нібито нашій країні потрібно готуватися до можливої активізації бойових дій на Донбасі навесні-влітку цього року. Оскільки РФ, зосередивши на кордоні величезну кількість військ, хоче встановити контроль над Україною і сусідньою Білоруссю.

Кривонос вказав на підступний план Путіна щодо дестабілізації України

Кривонос вказав на підступний план Путіна щодо дестабілізації України

Однак генерал вважає, що це не зовсім так. Оскільки зараз противник ставить перед собою інші плани.

"Питання не тільки в нашій готовності, а й в готовності росіян", – сказав Кривонос.

Він переконаний, що на цьому етапі основним завданням Росії є дестабілізація ситуації всередині України – до того ж різними способами.

"У тому числі, дискредитуючи і уряд, і парламент, і безпосередньо президента, мовляв, вони не можуть навести порядок у країні й утримати його на належному рівні", – додав заступник секретаря РНБО.

Водночас уточнив, що ця тактика спрямована не тільки на уряд, але й на простих громадян України.

"Мета Кремля – щоб, дискутуючи з певних питань, українці якщо не ненавиділи одне одного, то хоча б відчайдушно сперечалися. Чим більше розшароване суспільство, тим складніше ним управляти", – підсумував Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські експерти вважають, що чергове загострення ситуації на Донбасі свідчить про порушення домовленості між президентами Зеленським і Путіним під час "нормандського саміту" в Парижі – рішення щодо повного припинення вогню, починаючи з 1 січня 2020 року.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Кривонос Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
політика
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Журба Валентина
Журба Валентина
и как будем приходить к консенсусу по важным вопросам?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Т.е. вна Украине "космические" тарифы на ЖКХ, нищенские пенсии и массовую миграцию заробитчан придумал Путин? А пересичные, которые недавно сжигали платёжки, знают, что стали помощниками агрессора?
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Питон Каа
Питон Каа
Вовсе незачем Путину придумывать столь "хитрые" планы по расслоению и дестабилизации украинского общества, ибо со всем этим прекрасно справляются и парламент и правительство и непосредственно Президент Украины (скоро героя России ему присвоят, как и Трампу).
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