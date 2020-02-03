В РНБО розкрили хитрий план Путіна щодо дестабілізації України

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін має намір якомога більше дестабілізувати ситуацію в Україні – а саме, шляхом розшарування суспільства.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал-майор Сергій Кривонос. Своєю точкою зору він поділився в інтерв'ю "ФАКТАМ".

За його словами, зараз багато хто говорить, нібито нашій країні потрібно готуватися до можливої активізації бойових дій на Донбасі навесні-влітку цього року. Оскільки РФ, зосередивши на кордоні величезну кількість військ, хоче встановити контроль над Україною і сусідньою Білоруссю.

Кривонос вказав на підступний план Путіна щодо дестабілізації України

Однак генерал вважає, що це не зовсім так. Оскільки зараз противник ставить перед собою інші плани.

"Питання не тільки в нашій готовності, а й в готовності росіян", – сказав Кривонос.

Він переконаний, що на цьому етапі основним завданням Росії є дестабілізація ситуації всередині України – до того ж різними способами.

"У тому числі, дискредитуючи і уряд, і парламент, і безпосередньо президента, мовляв, вони не можуть навести порядок у країні й утримати його на належному рівні", – додав заступник секретаря РНБО.

Водночас уточнив, що ця тактика спрямована не тільки на уряд, але й на простих громадян України.

"Мета Кремля – щоб, дискутуючи з певних питань, українці якщо не ненавиділи одне одного, то хоча б відчайдушно сперечалися. Чим більше розшароване суспільство, тим складніше ним управляти", – підсумував Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські експерти вважають, що чергове загострення ситуації на Донбасі свідчить про порушення домовленості між президентами Зеленським і Путіним під час "нормандського саміту" в Парижі – рішення щодо повного припинення вогню, починаючи з 1 січня 2020 року.

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