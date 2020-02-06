У прослуховуванні Гончарука знайшли нових винних

До прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука можуть бути причетні співробітники Управління державної охорони.

Про це заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов. Він зазначив, що окремі чиновники за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні.

"Слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються", – додав Баканов.

При цьому "Страна" пише, що слідство розглядає версію того, що запис розмови прем'єра з чиновниками вели співробітники УДО, які потім продали цей запис зацікавленим особам.

Пізніше в УДО повідомили про співпрацю з СБУ в рамках кримінального провадження щодо прослуховування прем'єр Гончарука.

Олексій Гончарук РБК-Україна

Нагадаємо, 5 лютого СБУ прийшла з обшуком у офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, в Києві в рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Пізніше СБУ заявила, що обшуки в будівлі телеканалу "1+1" пов'язані не з діяльністю компанії, а стосуються окремих журналістів, які можуть бути причетні до незаконного прослуховування. Також телеканал "1+1" відреагував на обшуки СБУ в редакціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15-16 січня з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізнавалася, що вона – "абсолютний профан в економіці".

Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може зачепити президента Володимира Зеленського.

Водночас СБУ засекретила інформацію щодо кримінального провадження за фактом прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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