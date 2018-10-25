''У повітрі запах хімії'': в Армянську забили на сполох через запуск небезпечного заводу

В окупованому Армянську (Крим) після зупинки через викиди почав працювати завод "Кримський титан" олігарха Дмитра Фірташа, що може становити загрозу для довкілля.

Цю думку висловила кримський еколог Маргарита Литвиненко, зазначивши, що за такий короткий час його не могли модернізувати, передають "Крим.Реалії 24".

"У повітрі явно відчувається запах хімічної речовини — це впливає на стан людей. Завод "Кримський титан", швидше за все, і надалі загрожуватиме місцевим жителям і довкіллю, бо за такий час не можна було його кардинально покращити. Швидше за все, там прочистили фільтри, зробили щось екстрене, знайшли вапняну суміш для заливки кислотонакопичувача", — сказала вона.

Литвиненко припустила, що тепер завод загрожуватиме жителям не так сильно, але все одно це реальна небезпека для міста.

"Достовірної інформації про виміри повітря і про стан жителів немає. Без води з Дніпра небезпека від роботи "Кримського титану" зросла. Проекти з опріснення води або заповнення кислотонакопичувача іншою речовиною не компенсують небезпеки від діяльності заводу. Кислотонакопичувач все одно залишиться", — зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Армянськ сталася екологічна катастрофа, яка серйозно вдарила по довкіллю. Окупаційна влада була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей.

Незабаром стало відомо, що "хіматака" дісталася і материкової частини України.