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9 лютого • оновлено в 19:08
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

В ОРДЛО снова признались в обстрелах городов Донбасса

8.4т
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Полевой командир "ДНР" Ходаковский в своём новом интервью рассказал на камеру, как в 2014 году обстрелял из "Градов" центр Ясиноватой.

Удивительные, конечно, люди. Называют украинских военных "карателями" и "убийцами" за то, что они якобы обстреливают города Донбасса. А потом сами признаются, что обстреливали города Донбасса. Какая-то шизофрения...

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Все подобные признания очень важно документировать и сохранять. Чтобы потом никто не мог сказать, что этого не было. Поэтому видео с Ходаковским я разобрал в своём видеоблоге.

Если у вас есть родственники и знакомые в России или ОРДЛО, которые уверены, что Украина проводит геноцид Донбасса, а "ополченцы" защищают его от карателей, отправьте им это видео.

Если они не верят украинским СМИ, пусть послушают командира "ополчения"

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна
Теги
війна терористи "ДНР" Новини ДНР ОРДЛО ДНР
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Пыздобольство Пениса КАЗЛА нскохо уже всем опостылело. ДHP сама себя обстреливает уже 5 лет.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Мало, ох мало посидел удод на подвале. Таких и обменивать не надо, шлёпнули, прикопали и всех делов!
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
В каком 2014? Они и сейчас хреначат по мирняку. Родственники в Горловке. Инфа правдивая 100%,
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