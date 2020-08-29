В ОП відреагували на рішення Конституційного суду по Ситнику

В Офісі президента України прокоментували рішення Конституційного Суду щодо незаконності призначення Артема Ситника на посаду керівника Національного антикорупційного бюро. Наразі в ОП розглядають можливість проведення нового конкурсу на цю посаду.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Безперечно, сильна правова держава – це і закон як фундамент справедливих суспільних відносин, і обов’язковий розподіл повноважень між усіма гілками влади. Винятків не повинно бути. У зв'язку з цим ми, безумовно, беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ. Це, до речі, цілковито компетенція Конституційного Суду", – зазначено у повідомленні.

Разом з тим, у президента підкреслили, що чітко розрізняють оцінку, яку КСУ дав законності призначення Ситника, і ефективність НАБУ як структури.

"Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу. Тим більше в рішенні чітко підкреслено, що сам факт неконституційності призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує чинності та спроможності самого Національного антикорупційного бюро України", - заявили у Зеленського.

Наразі вирішується питання щодо призначення та проведення прозорого конкурсу на посаду директора НАБУ.

"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - підкреслили в ОП.

У Зеленського також закликали керівництво НАБУ не допустити зриву розслідувань, які вже проводять детективи антикорупційного бюро і не знижувати темпів роботи через колізію, яка виникла.

"Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом", – резюмували у Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що указ про призначення Ситника директором НАБУ було визнано неконституційним. Відповідне рішення було ухвалено Конституційним Судом України. Втім, частина публічних діячів, які послідовно підтримували призначення Ситника і його дії на посаді, висловили обурення таким рішенням. Зокрема, колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко заявив, що Конституційний суд начебто не мав права розглядати указ про призначення директора НАБУ.

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