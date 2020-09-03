В ООН відповіли Поклонській на лист про воду в Криму, поклавши відповідальність на РФ

Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам на півострові.

Як пишуть "Крим.Реалії", так у пресслужбі відомства відповіли на заяви депутатки нелегітимної Держдуми РФ Наталії Поклонської про її нібито визнання в ООН російським представником кримчан. Туди вона, нагадаємо, звернулася в зв'язку з відсутністю доступу в жителів півострова до прісної води.

"Право на безпечну і чисту питну воду й санітарію було визнано Генеральною Асамблеєю ООН як право людини, необхідне для повноцінного життя та реалізації всіх прав людини. (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №64/292 (28 липня 2010)", – йдеться у відповіді місії ООН.

Там зазначили, що відповідно до міжнародного права "Україна зобов'язана підтримувати поступову реалізацію економічних, соціальних і культурних прав, а також стежити за тим, чи може вона вжити заходів для забезпечення належного рівня життя для всіх осіб на своїй території".

Зазначається також, що, відповідаючи на запит Поклонської, директорка Відділу польових операцій і техспівпраці Управління Верховного комісара ООН з прав людини попросила її надати Моніторинговій місії ООН в Україні інформацію, яка доповідає про ситуацію щодо прав людини в усій Україні, враховуючи тимчасово анексований півострів.

У повідомленні говориться, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини продовжуватиме звертатися з питань співпраці до Росії "з метою здійснення місії в Криму з материкової України".

Також там підкреслили, що позиція управління щодо статусу Криму залишається незмінною і базується на резолюціях Генасамблеї ООН про "ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрокурорка окупованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.