Порноскандал у Одесі: гінеколог 10 років приймав пацієнток і справно платив онкоцентру

В Одеському обласному онкологічному центрі відхрестилися від лікаря-гінеколога, в кабінеті якого таємно знімали пацієнток на відео для порносайтів. За словами головного лікаря, він нібито винаймає тут приміщення 10 років і завжди вчасно сплачує гроші за оренду.

"У нас 35 орендарів на території. Одним із них був лікар цього кабінету. Що там у них трапилося, я не знаю. Туди приходила поліція, щось там вони дивилися. До нас цей кабінет не має ніякого стосунку. Він винаймає приміщення тут 10 років. За чотири роки, поки працюю головним лікарем, я жодного разу не спілкувався і навіть не бачив цього фахівця. Моя справа – проконтролювати через співробітників, щоб орендар під час платив внески, все", – розповів OBOZREVATEL головний лікар Одеського обласного онкоцентру Олег Лук'янчук.

У Одесі в кабінеті гінеколога працювала прихована камера bilyayivka.city

Він підкреслив, що "з оплатою у лікаря все нормально", а договір укладено до 2022 року.

Відео знімали в орендованому кабінеті онкоцентру oood.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

згідно з даними реєстру судових рішень, 11 листопада пацієнтка звернулася в поліцію із заявою про те, що відео її прийому у гінеколога виявилося на порносайті. Під час обшуку в кабінеті лікаря поліція знайшла приховану відеокамеру. Також був проведений обшук у квартирі й автомобілі фахівця, який відповідає за роботу інтернету в цьому кабінеті. У нього вилучено комп'ютери та флешки.

за даним фактом порушено провадження за ч.3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Винному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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