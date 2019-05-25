В окупованому Севастополі горів дельфінарій: фото і відео

В окупованому Севастополі в результаті пожежі згорів дах дельфінарію і сувенірні магазини.

Як передають місцеві ресурси, близько 7 ранку рятувальникам надійшов дзвінок про загоряння одного з магазинів, який знаходиться у дворі дельфінарію на Приморському бульварі.

Через виниклу загрозу довелося евакуювати двох дельфінів в безпечну водойму. Пожежники ліквідували пожежу в короткі терміни, його загальна площа склала 110 квадратних метрів.

За словами очевидців, постраждалих в результаті пожежі немає, проте сувеніри в магазині повністю знищені. Інфраструктура дельфінарію також серйозно постраждала.

Пожежа в Севастополі

Пожежа в Севастополі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Ізраїлі спалахнули великі пожежі через екстремальну спеку, згоріли десятки будинків.

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