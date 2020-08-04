В окупованому Донецьку викрали скульптуру пілотки на багнеті. Фото

Марина Ліснічук Розслідування 10:50, 4.08.2020 Оновлено: 10:51, 4.08.2020

В тимчасово окупованому Донецьку в Парку кованих фігур викрали скульптуру "Фашизм не пройде", яку встановили там ще в червні 2015 року.

Про інцидент, який трапився днями, повідомили місцеві жителі в забороненій в Україні соцмережі. Скриншот посту опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

У ньому користувач Максим Чугін висловив обурення викраденням скульптури, яка представляла собою пілотку та російський багнет, що пронизує свастику.

Скульптуру "Фашизм не пройде" в окупованому Донецьку було встановлено в Парку кованих фігур

"Її було доставлено 5 років тому з Камчатки в рамках акції "Сивий Урал в допомогу Донбасу", – додав він.

В окупованому Донецьку вкрали скульптуру "Фашизм не пройде"

"У Донецьку спіонерили пілотку. Життябіль", – іронічно прокоментував інцидент Штефан.

Скриншот
(Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня в Парку кованих фігур в окупованому терористами Донецьку було встановлено нову скульптуру "Фашизм не пройде".

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