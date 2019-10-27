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27 жовтня • оновлено в 15:03
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В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух: що відомо

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В окупованому терористами "ДНР" Донецьку вранці 27 жовтня пролунав потужний вибух, в результаті якого була знищена мобільна вишка місцевого оператора зв'язку.

Як повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, "в результаті диверсії (вибуху) в Пролетарському районі Донецька пошкоджена вишка зв'язку оператора "Фенікс".

Данило Бессонов, керівник прес-служби так званої "народної міліції ДНР", заявив, що вибух – справа рук українських диверсантів.

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За його даними, інцидент стався в Пролетарському районі Донецька близько 10 ранку. "Здійснена диверсія - підірвана одна з веж стільникового зв'язку "Фенікс". Жертв серед мирного населення немає", - повідомив він.

В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух: що відомо

Інформацію про вибух прокоментував у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ( "Штірліц").

"У пенікса або фенікса проблеми! Пишуть про вибух у Донецьку, я вже розсміявся, що комусь квиток від окупантів виписали в # 200_бригаду, а тут тільки мобільна вишка... І то добре", - зазначив він.

В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше раніше в Калінінському районі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. В результаті постраждав один терорист – представник "міліції ДНР".

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Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу
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