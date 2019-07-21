Токсична вода отруює городи і топить будинки: на Донбасі розгортається катастрофа

На окупованих територіях Донбасу – нова біда. Підземні води затоплених шахт почали виходити на поверхню.

За словами місцевих жителів, вже давно в підвалах їхніх будинків також стоїть вода, а навесні вона заливає їхні городи. В результаті земля стає більш жорсткою, а урожай все гіршим.

У міністерстві з питань окупованих територій попереджають, що на поверхню також може потрапити й вода з радіонуклідами, зокрема в районі Єнакієвого. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Затоплює підвали будинків і городи

Одна з місцевих жительок Донецька Анна Володимирівна розповіла, що останнім часом вода почала сильно затоплювати підвали.

"У нашому багатоквартирному будинку вже з весни стоїть вода. Іноді приїжджають і відкачують її, але через деякий час вона знову набирається. Від неї сильно смердить, але кому тут скаржитися", – нарікає в розмові з OBOZREVATEL пенсіонерка.

Донецьк УНІАН

Інші містяни також зазначають, що навіть в підвалах приватних будинків накопичується вода.

"Ми знаємо, що це через шахти. У мене в підвалі води по коліно. Із сином її вигрібаємо, але вона потім знову набирається. Там уже все гниє, зберігати продукти ніде", – скаржиться пенсіонер Віктор Павлович.

Власники приватних будинків у Донецьку додають, що цієї весни разом із таненням снігу піднялися і ґрунтові води, в яких багато солей, і залили їхні городи.

"У мене земля на городі цього літа стала жорсткою. Це все через те, що з водою із шахт піднімається багато солей. Урожай стає із кожним роком все гіршим", – каже житель Донецької області Валентин Макарович.

Затоплені городи

А днями в Донецьку затопило непрацюючий торговий центр "Північний", а також підземний паркінг житлово-торгового центру "Київський". Місцеве так зване МНС терміново відкачувало звідти воду. Рівень підняття досягав 1,2 м.

Затоплено перший поверх ТЦ "Північний" ВК

"МНС" відкачує воду ВК

"МНС" відкачує воду ВК

Правда, як з'ясувалося, затопленим цей центр стояв уже давно. Принаймні, ще 8 липня місцевий блогер під ніком "Щоденник Товстуна" зняв відео про потоп. І тільки 15 липня служби "ДНР" приступили до його ліквідації.

Відкачування води припинили

Як розповів OBOZREVATEL заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, зараз на непідконтрольному Донбасі більшість шахт не працює. І всюди відключена система відкачування підземних вод. У результаті багато з них просто затоплюються.

"До війни, якщо шахта в Донецькій області закривалася, то звідти люди повністю не йшли. Там залишалися працівники, які забезпечували відкачування підземних вод. А після того, як територія була окупована, всі ці підрозділи були ліквідовані і шахти почало затоплювати. Зараз там не працює більше 30 шахт", – каже Гримчак.

Лінія розмежування

Моніторингова група ОБСЄ також у своєму звіті підтверджує, що відкачування води з шахт не працює практично на всій території від Горлівки до Єнакієвого, в районі Первомайська, частково в Донецьку, Макіївці, Торецькому. Понад 35 шахт затоплюються або вже затоплені, вони не підлягають подальшій експлуатації.

"Особливу небезпеку становлять шахти, які використовуються як сховища відходів. Це шахти "Олександр-Захід", "Вуглегірська", "Імені Калініна" в Донецькій області", – зазначають в ОБСЄ.

Шахта ім. Калініна

Спочатку на поверхню виходив метан

За словами Гримчака, на Донбасі багато шахт з'єднані між собою під землею.

"Це веде до того, що якщо затоплює одну шахту, то затоплює й іншу. В результаті на підконтрольній території шахти працюють і відкачують воду, а на окупованій – ні. Тому вода там піднімається і затоплює наші горизонти", – пояснює Гримчак.

Через це торік Кабміну навіть довелося додатково виділити гроші на відкачування води, щоб не постраждали шахти на мирній території.

Крім цього, перші ознаки того, що отруєні води з шахт загрожують катастрофою, з'явилися ще два роки тому.

"У підвалах житлових будинків та споруд на тій території почав накопичуватися вибухонебезпечний газ – метан, який вода виштовхує на поверхню. Тоді там відбувалися навіть вибухи. Тепер вода вийшла на поверхню", – зазначає заступник міністра.

Вода смертельна для сільського господарства

Небезпека такої води в тому, що проходячи сотні метрів через породи землі, вона накопичує в собі мінерали. І для сільського господарства, рослин вона смертельна, оскільки занадто мінералізована.

Також у Єнакієвому є шахта "Юнком". У 1979 році в ній проводили експеримент, і глибоко під землею здійснили ядерний вибух. У такий спосіб сподівалися боротися з метаном – як би вибити його із землі. Але експеримент був не найвдалішим. У результаті під землею утворилася така капсула, порожнеча з оплавленими стінками. Радіаційні речовини звідти потрапляють у воду, яка може вийти на поверхню.

"Останнім часом люди тут почали частіше хворіти. Не знаю, через шахти це чи ні, але багато хто грішить саме на неї. Про всяк випадок ми вирішили не використовувати воду з-під крана. Купуємо баклажки. Але все одно дуже тривожно. Зараз говорять, що можуть відновити відкачування на "Юнкомі". Явно неспроста", – розповів OBOZREVATEL житель Єнакієвого Євген Петрович.

"Юнком" novosti.in.ua

"Ми на Мінській підгрупі ставили це питання. Тому що на ліквідацію наслідків на "Юнкомі" потрібно приблизно 10 млн доларів. В окупаційної влади таких грошей немає, та вони нічого і не вирішують. Ми говорили, що ці води потраплять, зокрема й у Дон. Але проросійські представники запевнили, мовляв, їхні вчені говорять, що все це безпечно. Які там вчені, ми так і не знаємо. Тому відкачування води з "Юнкома" також зупинили", – каже Гримчак.

Висохлий ставок в районі "Юнкома" news.dn.ua

Висохлий ставок в районі "Юнкома" news.dn.ua

Також у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій зазначають, що в деяких районах Донбасу ґунт уже просів на 15-20 см. Що веде до розривів комунікацій – рвуться інженерні системи постачання води, тепла, електроенергії.

Що стосується провалів будівель, то у відомстві заспокоюють – масово такого явища не буде. Але можливі локальні надзвичайні ситуації, якщо вода почне вимивати порожнечі.

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