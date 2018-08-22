"Нюхали фен і робили селфі": у Росії повідомили про ліквідацію донецької банди Прилєпіна

В окупованому Донецьку ліквідовано угруповання російського письменника Захара Прилєпіна, який воював на боці терористів "ДНР".

Про це йдеться в Telegram-каналі "Говорит Долгов". Відзначається, що "представники армійського корпусу" оточили поплічників Прилєпіна і змусили їх здати зброю.

"Суть конфлікту проста, як три копійки: якщо у тебе зброя в руках - ти повинен бути в "армії" та воювати. А не сидіти в готелі в центрі Донецька, нюхати фен, робити селфі і розповідати випадковим "тьолочкам", який ти крутий. "Прилєпінцям" було запропоновано влитися в ряди "корпусу" і тим самим легалізувати стовбури. Більшість відповіла відмовою. Сам Прилєпін вирішив не чекати з моря погоди і втік до Росії", - зазначив екс-представник "МЗС ДНР", який зараз знаходиться в Росії.

Він пояснив, що в "ДНР" подібний випадок не є унікальним. Згідно з планами терористів, зброя повинна залишитися тільки у "корпусу, МВС і МДБ".

"І жодних "особистих охорон", що складаються з учорашніх стриптизерів і неврастеніків. Ініціатива роззброєння НВФ виходить із Москви. Місцеві царьки активно пручаються, але сили нерівні", - підсумував Долгов.

Крім того, в Telegram-каналі "Донецький абориген" повідомили, що угруповання Прилєпіна в Докучаєвську оточили, а всіх, хто знаходився всередині, затримали для проведення опитування і розгляду. В цілому, у бойовиків конфіскували все наявне озброєння - близько восьми КАМАЗів. При цьому уточнюється, що комбат - не Прилєпін - втік до РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін лицемірно розповів, коли окуповані території повернуться до України.