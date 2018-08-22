МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Нюхали фен і робили селфі": у Росії повідомили про ліквідацію донецької банди Прилєпіна

3.1тЧитати новину російською

В окупованому Донецьку ліквідовано угруповання російського письменника Захара Прилєпіна, який воював на боці терористів "ДНР".

Про це йдеться в Telegram-каналі "Говорит Долгов". Відзначається, що "представники армійського корпусу" оточили поплічників Прилєпіна і змусили їх здати зброю.

"Суть конфлікту проста, як три копійки: якщо у тебе зброя в руках - ти повинен бути в "армії" та воювати. А не сидіти в готелі в центрі Донецька, нюхати фен, робити селфі і розповідати випадковим "тьолочкам", який ти крутий. "Прилєпінцям" було запропоновано влитися в ряди "корпусу" і тим самим легалізувати стовбури. Більшість відповіла відмовою. Сам Прилєпін вирішив не чекати з моря погоди і втік до Росії", - зазначив екс-представник "МЗС ДНР", який зараз знаходиться в Росії.

Новини
Готували удар: на Луганщині знищили скупчення бронетехніки терористів

Він пояснив, що в "ДНР" подібний випадок не є унікальним. Згідно з планами терористів, зброя повинна залишитися тільки у "корпусу, МВС і МДБ".

"І жодних "особистих охорон", що складаються з учорашніх стриптизерів і неврастеніків. Ініціатива роззброєння НВФ виходить із Москви. Місцеві царьки активно пручаються, але сили нерівні", - підсумував Долгов.

Крім того, в Telegram-каналі "Донецький абориген" повідомили, що угруповання Прилєпіна в Докучаєвську оточили, а всіх, хто знаходився всередині, затримали для проведення опитування і розгляду. В цілому, у бойовиків конфіскували все наявне озброєння - близько восьми КАМАЗів. При цьому уточнюється, що комбат - не Прилєпін - втік до РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін лицемірно розповів, коли окуповані території повернуться до України.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
10
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivan Rus
Ivan Rus
Бред для свидомого быдла, очередная перемоха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Ivan Srus, не сри на обозе
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги