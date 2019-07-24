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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

В округ, де програв брат Медведчука, зігнали силовиків: що відбувається. Фото

8.1т Читати матеріал російською

На Луганщині в окружній виборчій комісії №105 у місті Щастя проводять перерахунок голосів.

Для охорони громадського порядку поліція додатково залучила 45 правоохоронців, передає ГУ ПН регіону.

Повідомляється, що Новоайдарський відділ поліції отримав повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства головою комісії. Заявник розповів, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях округу та встановлені результати виборів. Але, за його словами, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилася.

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Опісля поліція зареєструвала цей факт і посилила заходи безпеки біля виборчої дільниці.

"На даний момент в місті Щастя все спокійно", – повідомила в коментарі ObozTV начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, посилення заходів безпеки обумовлено тим, що дана ОВК розташована на території, де проводиться операція ООС, і виникла "ситуація, яка може призвести до небажаних наслідків".

"Співробітники поліції та бійці батальйону Луганськ-1 несуть службу в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок на території біля окружної виборчої комісії", – зазначила вона.

Поліція біля виборчої дільниці

Поліція біля виборчої дільниці

Поліція біля виборчої дільниці

Поліція біля виборчої дільниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 105-му окрузі балотувався брат одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.

В округ, де програв брат Медведчука, зігнали силовиків: що відбувається. Фото

Раніше ЦВК опрацювала 100% протоколів на 105-му виборчому окрузі. Згідно з результатами виборів, брат Медведчука програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна Луганськ
Тег
ЦВК
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