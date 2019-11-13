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13 листопада • оновлено в 21:15
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В Офісі Зеленського спіймали хабарників: НАБУ оголосило підозри

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НАБУ повідомило про підозру директору департаменту Офісу президента Світлані Кондзелі і колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій.

Як передає пресслужба Бюро, також за погодженням прокурорів САП про підозру повідомили фізичній особі, яка була посередником в корупційній схемі.

"Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Встановлюються інші особи-учасники злочинної групи", – повідомили в НАБУ.

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Вікторія Ліснича і Світлана Кондзеля

Вікторія Ліснича і Світлана Кондзеля

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті проведення операції "під прикриттям" детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

В Офісі президента розповіли, що Кондзеля працювала в різних відділах АП з 2005 року. "Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція повинна бути викорінена", – прокоментували у Зеленського.

Незабаром НАБУ затримало її спільницю Вікторію Лісничу. Вона була заступником колишнього міністра культури України Михайла Кулиняка з вересня 2010 по жовтень 2011 року.

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Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Офіс президента
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