В офіс партії ОПЗЖ в Полтаві кинули гранату, постраждала дівчина. Відео

В офіс партії "Опозиційна платформа – за життя" в Полтаві кинули гранату.

Про це повідомив народний депутат, представник політсили Ілля Кива в Facebook ввечері в п'ятницю, 3 липня. Він також опублікував відео з місця НП та заявив, що гранату кинули нібито "представники націоналістичних груп".

Пресслужба Національної поліції на офіційному сайті повідомила, що "в результаті вибуху постраждала дівчина 1998 р.н., яка перебувала в офісі".

Попередньо, у неї легкі травми. Дівчину доставили в лікарню для огляду.

Уточнюється, що гранату кинули близько 18:00. Правоохоронці з'ясовують обставини події, на місці працює оперативно-слідча група.

"Поліція не ділить людей за якимись ознаками, зокрема – за політичними переконаннями. Перед законом усі рівні. І за цей зухвалий злочин винні понесуть заслужене покарання", – прокоментував глава Нацполіції Ігор Клименко.

Пізніше Кива розповів, що "людина в масці підбігла до будівлі, де на першому поверсі розміщується офіс, та у відчинене вікно кинула гранату".

"Секретарка офісу дивом залишилася жива, тому що просто вийшла помити руки. Якби дівчина перебувала в цій кімнаті, вона б загинула", – заявив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 29 червня в Краматорську Донецької області невідомі люди напали на офіс партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони залили його "кров'ю" й обписали написами.