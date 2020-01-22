"В одиночці кам'яного мішка..." Адвокат розповів про муки ув’язненого в РФ кримчанина

Незважаючи на обміни полоненими, в Україні продовжує збільшуватися кількість тих, хто переслідується російськими силовиками з політичних мотивів. Особливо це стосується українців, які проживають в окупованому Криму.

Про це заявив адвокат Віталій Полозов. На своїй сторінці у Facebook він розповів про ще одного політв'язня, чия доля виявилася "розчавленою катком російської репресивної машини".

Йдеться про кримчанина Івана Яцкіна. Його захопили на півострові ще в середині жовтня минулого року. І того ж дня спецбортом вивезли до Москви, помістивши у відомий ізолятор ФСБ Лефортово.

Адвокат закликав допомогти ув’язненому в російському СІЗО кримчанину

Росіяни звинуватили Яцкіна в державній зраді у формі шпигунства. Слідчі ФСБ просувають версію, нібито він збирав у Криму й передавав українській владі відомості, що становлять державну таємницю РФ. За таким звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Нікому не було відомо про те, що щодо Івана Яцкіна порушено справу, оскільки ФСБ здійснювала спецоперацію щодо його затримання в режимі суворої секретності. Тільки в кінці грудня, тобто через більш ніж два місяці, російські ЗМІ заявили, що він заарештований", – розповів адвокат.

За совами Полозова, весь цей час тепер уже його підзахисний перебував без будь-якої допомоги й підтримки, "в одиночці кам'яного мішка Лефортово". А зараз взагалі складно сказати, чи мають ті звинувачення під собою будь-яку основу.

Іван Яцкін Facebook/Віталій Полозов

"Ми всі прекрасно пам'ятаємо десятки випадків фабрикації кримінальних справ, "призначення" ні в чому не винних людей "диверсантами", "шпигунами", " терористами" й "екстремістами". За майже 6 років із початку російської агресії щодо України, всі вивчили і знають методи роботи російських силовиків, тортури, вибивання зізнань, примус до осудження себе та інших", – додав він.

Полозов підкреслив, що Іван Яцкін є патріотом України і дуже розраховує на підтримку його самого та близьких від української держави, правозахисних організацій і суспільства загалом.

Іван Яцкін (праворуч) Facebook/Віталій Полозов

Також адвокат розповів, що ув’язнений кримчанин – багатодітний батько, до того ж незабаром його дружина має народити ще одну дитину. Водночас він страждає низкою захворювань, які вимагають надання йому медичної допомоги, що в умовах російських СІЗО – "абсолютно неприпустима розкіш".

"Досвід моєї роботи у справах українських політв'язнів показує, що тільки спільна, комплексна робота на всіх рівнях влади, за підтримки громадських інститутів, здатна зламати хід репресивного механізму і дає шанс на звільнення", – підсумував Полозов, закликавши небайдужих людей підтримати його у наданні допомоги Івану Яцкіну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнена з полону терористичної "ДНР" мешканка Горлівки Марина Чуйкова, яка повернулася додому в результаті обміну, розповіла про пережиті знущання.

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