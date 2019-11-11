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11 листопада • оновлено в 13:58
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Всередині були люди: у Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля. Фото

1.1т Читати матеріал російською

У понеділок, 11 листопада, у головному управлінні Національної поліції в Одеській області на вулиці Єврейській, 12, обвалилася стеля. Великий фрагмент штукатурки впав на сходи.

Постраждали два співробітники управління, які стояли на сходах. Їх із травмами госпіталізували. Про це OBOZREVATEL повідомила керівниця пресслужби ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

На місці події працювали рятувальники. Управління продовжує роботу в звичайному режимі.

У Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є потерпілі

У Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є потерпілі

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Одесі фасад аварійного будинку ледь не вбив перехожого.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Дети на Украине хорошие но все что украинцы делают руками... это какой дурак додумался нанести такой толстый слой штукатурки на потолок без предварительно набитой сетки ??
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