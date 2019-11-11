Всередині були люди: у Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля. Фото

У понеділок, 11 листопада, у головному управлінні Національної поліції в Одеській області на вулиці Єврейській, 12, обвалилася стеля. Великий фрагмент штукатурки впав на сходи.

Постраждали два співробітники управління, які стояли на сходах. Їх із травмами госпіталізували. Про це OBOZREVATEL повідомила керівниця пресслужби ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

На місці події працювали рятувальники. Управління продовжує роботу в звичайному режимі.

У Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є потерпілі dumskaya.net

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