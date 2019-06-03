В Одеському медуніверситеті сталася жорстка бійня: десятки постраждалих. Фото і відео

У понеділок, 3 червня, в Одеському національному медичному університеті відбулися масові зіткнення, в результаті яких постраждали 28 осіб.

Як передає "Думська", члени наглядової ради університету разом з призначеною МОЗ в.о. ректора Владленою Дубініною і групою активістів прибули до приміщення ректорату і намагалися провести позачергове засідання.

Але їм завадила група молодих людей, які увірвалися в приміщення та розпорошили газ.

При цьому незабаром почалася термінова евакуація людей, оскільки поліція отримала повідомлення про замінування будівлі. Члени наглядової ради покинули будівлю в супроводі поліції.

За даними видання, з боку екс-ректора Валерія Запорожана в заворушеннях брали участь бійці охоронної фірми "Зевс", а з боку Дубініної і МОЗ - активісти "Нацкорпуса" і "Автомайдану".

В результаті зіткнень постраждали 28 осіб, 26 з них отримали медичну допомогу амбулаторно, але ще одного дорослого і дитини госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За даними правоохоронців, серед потерпілих був один поліцейський. Всього в відділення поліції доставлено 51 учасника конфлікту. Вирішується питання про початок кримінального провадження у ст. 296 КК України - хуліганство.

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Сутички в Одеському медуніверситеті dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Одеського медичного університету не допустили 19 липня минулого року на робоче місце тодішнього в.о. ректора Костянтина Аймедова.

24 квітня МОЗ відсторонив ректора Одеського медуніверситету Запорожана через корупцію. Пізніше ЗМІ назвали ім'я народного депутата, який хотів його змістити. Зазначалося, що в більшості скарг фігурував нардеп від БПП Давид Маркарьян.

У тому ж місяці на медуніверситет напали "тітушки", які підтримували противників Валерія Запорожана.

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