В Одеській області зграя злих псів розірвала 6-річну школярку

У селі Світле Лиманського району Одеської області в п'ятницю, 23 березня, зграя бездомних собак покусала 6-річну дівчинку на ім'я Даша, яка поверталася зі школи додому.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Руслан Демчук. Постраждалу школярку у важкому стані доставили в реанімацію, де лікарі наклали їй понад 100 швів. Зараз стан дитини покращився і її перевели в звичайну палату.

Як розповідає активіст, місцеві жителі вже неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування зі скаргами на схожі напади агресивних собак на людей. Однак до сих пір ніяких заходів вжито не було.

Повідомляється, що після цього інциденту представники сільради намагалися отруїти небезпечних бездомних собак.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кропивницького скажений кіт покусав людей.