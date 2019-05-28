В одеській колонії після бунту вжили екстрених заходів: що трапилося

У вівторок, 28 травня в одеській колонії №51 після скоєного бунту в'язнів ввели режим особливих умов.

Відповідно до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу України введено режим особливих умов, при реалізації якого посилено охорону, нагляд за засудженими, та здійснюватимуться інші додаткові режимні заходи, повідомляє у Facebook прес-служба виправної установи.

Зазначається, що на період запровадження режиму особливих умов у колонії тимчасово скасовані побачення із засудженими, їхнє відвідування близькими родичами або іншими особами, а також призупинене відвідування установи представниками засобів масової інформації.

Також у колонії додали, що під час бунту постраждали 15 працівників установи. Чотири особи були доправлені в лікарню. В результаті підпалу знищено значну частину об'єктів інфраструктури та інше майно установи, і знеструмлено житлову зону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі відбувся бунт в'язнів. В результаті погромів в'язні пошкодили частину камер відеоспостереження, розбили близько 60 вікон і знищили десятки матраців.

Бунт в одеській колонії Уніан

Після бунту у колонії поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК.

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