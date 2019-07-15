В Одесі зсув поглинув пляж: рятувальники шукають під завалами людей. Фото і відео НП

У неділю, 14 липня, в Одесі стався масштабний зсув на пляжі.

Зміщення ґрунту зі схилу на узбережжі відбулося в Київському районі, повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Надзвичайна подія сталася в Чорноморці між центральним пляжем та пансіонатом "Борей". Приблизна площа зсуву — 150 квадратних метрів. На місці пригоди рятувальна служба продовжує роботи в пошуках можливих постраждалих.

Як зазначає місцеве видання "Пушкінська", до робіт підключилися і місцеві жителі. Кажуть, почули, що потрібна допомога, прийшли з лопатами, інші принесли воду рятувальникам.

За попередніми даними, пляж був в аварійному стані і закритий для відвідування.

"Пушкінська"

"Пушкінська"

"Пушкінська"

"Пушкінська"

"Пушкінська"

"Пушкінська"

"Пушкінська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше смерч влаштував паніку на пляжі Одеси. Торнадо потрапив на відео відпочивальника.

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