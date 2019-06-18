В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото та прикмети дитини

В Одесі ввечері вівторка, 18 червня, зникла 13-річна Вікторія Городецька.

Як інформує прес-служба обласної поліції, дівчинка самовільно покинула територію дитячого центру й не повернулася.

"Київським відділом поліції в місті Одеса розшукується вихованка дитячого центру Городоцька Вікторія, 2006 р.н.", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Поліцейські назвали прикмети зниклої. На вигляд Вікторії 12-14 років, зріст 152-155 сантиметрів, вона худорлявої статури. У дитини овальне обличчя, світло-русяве волосся та сірі очі.

Востаннє, коли її бачили, дівчинка була одягнена в кофту жовтого кольору, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

Зникла Вікторія Городецька od.npu.gov.ua

Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місце перебування дитини, повідомити про це за телефоном "102" або за номерами (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і досі її місце перебування залишається невідомим.

Дівчинку цілодобово шукають півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.

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