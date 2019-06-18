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В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото та прикмети дитини

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В Одесі ввечері вівторка, 18 червня, зникла 13-річна Вікторія Городецька.

Як інформує прес-служба обласної поліції, дівчинка самовільно покинула територію дитячого центру й не повернулася.

"Київським відділом поліції в місті Одеса розшукується вихованка дитячого центру Городоцька Вікторія, 2006 р.н.", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

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В Одесі зникла дитина

В Одесі зникла дитина

Колаж

Поліцейські назвали прикмети зниклої. На вигляд Вікторії 12-14 років, зріст 152-155 сантиметрів, вона худорлявої статури. У дитини овальне обличчя, світло-русяве волосся та сірі очі.

Востаннє, коли її бачили, дівчинка була одягнена в кофту жовтого кольору, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

Зникла Вікторія Городецька

Зникла Вікторія Городецька

od.npu.gov.ua

Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місце перебування дитини, повідомити про це за телефоном "102" або за номерами (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаОдеса
Теги
зникла людинадитинаНаціональна поліція Українифотографии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Уехала в йевроппу на зарабртки, польские педофилы таких любят. Будет высылать родычам грошы.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Миценко Андрей, заткнись грязь ненормальная.
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