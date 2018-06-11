В Одесі знайшли труп на місці збору любителів "русского мира"

В Одесі, на традиційному місці збору проросійських активістів - Куликовому полі, знайдено труп чоловіка.

Як повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції міста, попередньо на місці події встановлено, що померлому 35 років, на тілі немає зовнішніх ознак насильницької смерті.

Слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції провела огляд місця події. Особа загиблого встановлюється. Для встановлення причин смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо по ч. 1 ст. 115 (природна смерть) Кримінального кодексу України.

Як пише місцевий сайт 048.ua, в соціальних мережах очевидці повідомляють, що є підстави говорити про насильницьку смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі сталвя кривавий напад на лідера місцевого "Автомайдану".