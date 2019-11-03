Переховувався у знайомих: у справі вбивства 14-річної дівчинки в Одесі затримано підлітка

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із 14-річною Дариною Дробот, убитою в Одеській області, розшукали.

Про це інформує прес-служба місцевої поліції. Його знайшли вдень у неділю, 3 листопада.

Копи уточнили, що 15-річний хлопець переховувався у своїх знайомих. Його доставили у відділ поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, тіло зниклої 14-річної мешканки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті виявили в посадці на території Лиманського району. Її пошуки тривали всю ніч.

За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Місце, де було знайдено тіло Дарини Дробот Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Одеській області відбулося подібне вбивство. 11-літня Даша Лук'яненко пропала. На її пошуки негайно відправили поліцію.

Правоохоронці витягли голе тіло дитини з вигрібної ями. Відео обшуку з будинку оприлюднили пізніше. Пізніше був затриманий підозрюваний у вбивстві.

Під час допиту хлопець зізнався у скоєному. Микола Тарасов розповів, що затягнув дівчинку в будинок, задушив її, після чого стягнув одяг і викинув тіло у вигрібну яму.

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