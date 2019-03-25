В Одесі зловили терориста ІДІЛ: СБУ викрила його план

В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол у зв'язку з терористичною діяльністю в Сирії.

Про це інформує прес-служба відомства. Уточнюється, що затриманий є громадянином одної з країн Середньої Азії.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, він прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у бойових діях на території Сирії в складі збройних формувань міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"З метою легалізації на території України іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон і ID-карту", — сказано в повідомленні.

Відзначається, що до затриманого застосовано екстрадиційний арешт терміном 40 діб.

Ілюстрація Delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила і затримала в Харкові терориста "ДНР" із позивним "Куб". Ним виявився уродженець і колишній житель тимчасово окупованій Горлівки Донецької області.

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