В Одесі співробітники СБУ затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної "ДНР", який брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі.

Йдеться про мешканця Донецька, котрий у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що в складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" бойовик здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.

СБУ в Одесі затримала колишнього терориста "ДНР" ssu.gov.ua

Водночас у 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Зокрема, переховувався у Харкові та Києві. А згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час він ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".

СБУ в Одесі затримала колишнього терориста "ДНР" ssu.gov.ua

"Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР", – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ в Одесі затримала колишнього терориста "ДНР" ssu.gov.ua

Зазначається, що нині фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, також вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

СБУ в Одесі затримала колишнього терориста "ДНР" ssu.gov.ua

СБУ в Одесі затримала колишнього терориста "ДНР" ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що російські терористи на Донбасі почали масово покидати свої позиції, у зв'язку з чим у лавах окупантів спостерігається жорстка нестача кадрів.

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