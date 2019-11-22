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22 листопада • оновлено в 12:24
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/ Розслідування

В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула: стала відома причина

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Причиною аварійної посадки літака Boeing-737 авіакомпанії Turkish Airlines, що подорожував рейсом "Стамбул – Одеса", став сильний боковий вітер (до 17 м/с).

Після доторку до смуги борт виїхав за її межі й у нього зламалася стійка переднього шасі. Про це повідомляється на сторінці міжнародного аеропорту "Одеса" в Facebook (щоб подивитися фото і відео інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

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Служби аеропорту вживають заходів із евакуації повітряного судна зі злітно-посадкової смуги. До Одеси прямують фахівці Turkish Airlines зі спеціальним обладнанням для транспортування лайнера.

Зазначимо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для розслідування причин створено спеціальну комісію. Повітряне сполучення в аеропорту "Одеса" закрито до 18:00 п'ятниці, 22 листопада.

В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула

В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула

Максим Болдін/Facebook

В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула

В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула

dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний зліт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній. У літака відламалася стійка шасі. НП призвела до затримки й переносу рейсів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси літак аварія
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