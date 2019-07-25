В Одесі затримали ексочільника поліції області: всі подробиці

В Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника облуправління поліції генерала поліції третього рангу Дмитра Головіна.

Також детективи НАБУ затримали і колишнього заступника Головіна полковника Костянтина Гейка, пише "Думська".

Повідомляється, що експоліцейських підозрюють за 191-ю і 364-ю статтями КК України – "розтрата майна" і "зловживання владою або службовим становищем".

Зазначається, що сьогодні, 25 липня, Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід.

Дмитро Головін

Костянтин Гейко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Представники НАБУ прийшли з обшуками в офіс "Богдан Моторс" на Рибальському півострові в Києві.

Раніше детективи НАБУ прийшли з обшуками в приміщення ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс", зокрема й у клуб "5 елемент".

Також співробітники Бюро прийшли з обшуками в інвестиційну компанію "Інвестиційний Капітал Україна".

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