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В Одесі затримали ексочільника поліції області: всі подробиці

21.6т Читати матеріал російською

В Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника облуправління поліції генерала поліції третього рангу Дмитра Головіна.

Також детективи НАБУ затримали і колишнього заступника Головіна полковника Костянтина Гейка, пише "Думська".

Повідомляється, що експоліцейських підозрюють за 191-ю і 364-ю статтями КК України – "розтрата майна" і "зловживання владою або службовим становищем".

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Зазначається, що сьогодні, 25 липня, Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід.

Дмитро Головін

Дмитро Головін

Костянтин Гейко

Костянтин Гейко

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Місце
Україна Одеса
Теги
НАБУ поліція
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ГДЕ ЧМО ЮРА ЛУЦЕНКО.ОН БЫ ЗА БАБЛО ИХ СРАЗУ ОТПУСТИЛ ЖИДОК ВОНЮЧИЙ.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Приятно слышать - только бы довели бы дело до конца
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