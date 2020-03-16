В Одесі зафіксовано бум контрабанди: з'явилися фото

Після зміни керівника Одеської митниці через митні пости знову почали безконтрольно провозити товари відомих брендів. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел, близьких до митних органів.

Як повідомило наше джерело, великі партії контафактних товарів почали пропускати через митні пости без перевірок вже за тиждень після представлення нового керівника Одеської митниці Держмитслужби України Михайла Грибанова.

"На "бренд" дали добро. Після затишшя довжиною у квартал при колишньому керівництві, зараз місцеві контрабандисти посиленими темпами намагаються надолужити втрачену вигоду. Вже через тиждень після призначення Грибанова через пункти пропуску без будь-якого огляду проїжджає величезна кількість товарів відомих торгових марок. Прибуток – колосальний. І, судячи з тенденцій, це тільки початок", - зазначив наш співрозмовник.

OBOZREVATEL також має в своєму розпорядженні фотографії заборонених до ввезення в Україну товарів, провезених за останні дні. Переважно це одяг і взуття, а також автотовари. Примітно, що фури з контрабандною продукцією їдуть із зірваними пломбами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Держмитслужбі назвали переможця конкурсу на керівника Одеської митниці. Ним став Михайло Грибанов, який працював при Януковичі на митниці і, за деякою інформацією, був звільнений звідти після гучного скандалу з контрабандою. Грибанов змінив на посаді колишнього керівника, Євгенія Кодіса, який за три місяці роботи запустив оновлену Одеську митницю і значно збільшив надходження митних платежів до бюджету.

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