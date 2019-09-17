В Одесі велосипедист зніс на ходу дитину з інвалідністю та втік: фото з місця НП

У вівторок, 17 вересня, в Одесі велосипедист збив дитину з інвалідністю і спробував утекти.

Про кричущий випадок пише місцеве видання "Таймер" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що інцидент трапився на 2-ій станції Великого Фонтану біля супермаркету "Копійка". Батько вів двох дітей з інвалідністю за зором спеціальним пандусом і раптово на одну з дівчаток наїхали велосипедом.

В Одесі велосипедист зніс на ходу дитину з інвалідністю Таймер

В Одесі велосипедист зніс на ходу дитину з інвалідністю Таймер

В Одесі велосипедист зніс на ходу дитину з інвалідністю Таймер

При цьому, наголошується, що винуватець НП, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння, оскільки не міг висловити свої думки. Батько негайно викликав поліцію і швидку допомогу.

Зловмисник, почувши це, спробував сховатися в сусідньому будинку, де працював. Поліція знайшла і допитала чоловіка. Він запевнив, що ледь торкнувся дитини.

Однак обох дівчаток доставили в лікарню. У тієї, на яку здійснили наїзд, діагностували важкі забої.

Як повідомив один із очевидців на сторінці "Чорний список Одеса" у Facebook, поліція нібито проігнорувала те, що трапилося, і відправила за викликом патрульних, які не змогли зафіксувати правопорушення.

При цьому, автор поста запевнив, що наїзд на дитину нібито був здійснений навмисне, а ймовірний організатор заплатив поліції і лікарям за приховування злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві лікар-травматолог вдарив 7-річну дитину з інвалідністю по обличчю.

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