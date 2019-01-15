В Одесі суд відпустив маніяка-гвалтівника: українці в паніці

В Одесі під заставу в розмірі 146 тис. грн відпустили на свободу 43-річного Сергія Улокіна, обвинувачуваного в десятках звірячих згвалтувань і шантажі своїх жертв.

Про подробиці злочинів, які інкримінують чоловікові, пише видання "Акценты" з посиланням на одну з жертв Улокіна. За словами дівчини, він нібито представився кастинг-продюсером, і запевнив, що в шоу-бізнесі "все через ліжко", запросивши її на зйомну квартиру.

"А далі почався кошмар – статевий акт у найжахливіших традиціях порно індустрії. Фактично одеський маніяк просто згвалтував свою жертву. Після цього їй довелося навіть звернутися до лікаря з розривом статевих органів", – йдеться в статті.

Обвинувачений Сергій Улокін Акценты

Після цього, запевнила дівчина, вона регулярно отримувала від Улокіна дзвінки з погрозами і вимогою щомісячних 400 доларів.

Своїх жертв, додала вона, чоловік вибирав у соціальних мережах і пропонував зустрітися для кастингу на зйомній квартирі. Відзначається, що тих, хто відмовлявся платити "данину", останній піддавав моральним знущанням. З'явилася інформація також про суїцид кількох дівчат.

Обвинувачений Сергій Улокін Акценты

"Наскільки мені відомо, слідство вже знайшло більше двох десятків жертв маніяка. Але є серйозна підозра, що це далеко не повний список і в ході розголосу цієї справи, з'являться нові жертви. Головне, щоб вони протрималися і нічого собі не зробили", – заявило джерело "Акцентов".

Акценты

Повідомляється, що для затримання Улокова правоохоронці розробили цілу схему, підключивши дівчат, "готових до кастингу". Однак 16 грудня стало відомо про те, що суд відпустив чоловіка під заставу в 146 тис. грн.

Мережу привела в паніку новина про звільнення Улокіна. "Читаючи такі новини, розумієш, як шкода, що в нашій країні немає вишки", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом затримали батька, який знімав порно зі своїми дочками.

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