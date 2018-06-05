В Одесі стався кривавий напад на лідера місцевого "Автомайдану": з'явилося перше відео

В Одесі 5 червня невідомі напали на місцеового лідера руху "Автомайдан" Віталія Устименка.

Двоє чоловіків спортивної зовнішності завдали хлопцеві ножове поранення. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Олег Шпак (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця матеріалу).

"Намагалися потрапити ножем в нирки. Пробили мені сідницю. Нападали ззаду", - пояснив потерпілий Устименко на відео.

Відзначається, що зловмисники могли його чекати біля редакції "Громадського телебачення", де потерпілий перебував до атаки.

Хлопець зазначив, що перші удари йому наносили в голову, потім його повалили на асфальт, били по корпусу і намагалися потрапити йому ножем в нирки.

У коментарі для "УНІАН" в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що з'ясовують обставини нападу на громадського активіста. За попередніми даними поліції, він отримав ножове поранення стегна.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві було скоєно напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Крім того, на початку травня двоє нападників атакували екс-лідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка.