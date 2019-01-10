В Одесі сталася ДТП із військовим БТР: з'явилося перше відео

В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових авто і військового БТР.

У результаті аварії, усі автомобілі отримали пошкодження, жертв і постраждалих немає, повідомляє 048.ua.

Встановлено, що Peugeot 308, виїжджаючи на Балківську з вулиці Олександра Кутузакія, не поступився дорогою Toyota Avalon, у результаті чого два автомобілі зіткнулися. Після цього Toyota відкинуло в бронетранспортер ЗСУ, який їхав по Балківській.

У поліції повідомили, що жертв і постраждалих немає.

"Нині на місці працюють патрульні, детальну інформацію ми ще чекаємо. Є там механіка, несерйозна аварія, задіяні три одиниці. Провини БТРа немає, але він є учасником дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зараз оформляють ДТП", – розповіла начальник сектора прес-служби одеської поліції Алла Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одеській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП за участю семи автомобілів.