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В Одесі сталася ДТП із військовим БТР: з'явилося перше відео

1.5тЧитати матеріал російською

В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових авто і військового БТР.

У результаті аварії, усі автомобілі отримали пошкодження, жертв і постраждалих немає, повідомляє 048.ua.

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''Авто розлетілися!'' Під Києвом трапилася масштабна ДТП. Перше відео

Встановлено, що Peugeot 308, виїжджаючи на Балківську з вулиці Олександра Кутузакія, не поступився дорогою Toyota Avalon, у результаті чого два автомобілі зіткнулися. Після цього Toyota відкинуло в бронетранспортер ЗСУ, який їхав по Балківській.

У поліції повідомили, що жертв і постраждалих немає.

"Нині на місці працюють патрульні, детальну інформацію ми ще чекаємо. Є там механіка, несерйозна аварія, задіяні три одиниці. Провини БТРа немає, але він є учасником дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зараз оформляють ДТП", – розповіла начальник сектора прес-служби одеської поліції Алла Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одеській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП за участю семи автомобілів.

Тег
ДТП
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CARGO 100
CARGO 100
Судя по арестованным катерам, шо сейчас в Керчи - удивительно, шо в ВСУшном БРДМ жертв нет ...
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